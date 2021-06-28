“أحلى صدفة”.. محمد منير يلتقي ضيوف مهرجان أسوان الدّولي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان المصري محمد منير على زيارة أهله في مدينة أسوان، حيث مسقط رأسه، وخلال وجوده بالمطار التقي مصادفة بعض ضيوف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وهم: الفنانة التونسية درة، والإعلامية بوسي شلبي، والناقدان الفنيان طارق الشناوي، وأحمد شوقي، كما تصادف وجود فريق وادي دجلة الذي لعب مباراة في الدوري المصري أمام أسوان.

ونشرت شلبي، عبر حسابها على “إنستغرام”، مقطع فيديو وهي بالمطار، ويجلس إلى جانبها منير في صالة الانتظار، وأمامه القناع الطبي الذي يحرص على ارتدائه ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقالت تعليقاً على الفيديو: “أحلى صدفة” وإن “أفضل شيء أن نأتي إلى أسوان ونرى الكينغ الذي نحبه ونفخر به”، كما طمأنت الجمهور والمتابعين على صحته وقالت إنه بخير، لافتة إلى أنّ “أفضل شيء عند مغادرة أسوان أن نقابل الكينغ الجميل”.

وكانت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة قد انطلقت الخميس الماضي، تحت عنوان “دورة النيل”، وحضر حفل الافتتاح كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد كبير من نجوم الفن، منهم إلهام شاهين، وأحمد وفيق، وصبرى فواز، ودرة، وباسم سمرة، وهنا شيحة، وسلوى محمد علي، وشريف رمزي، وزوجته الفنانة ريهام أيمن، وبوسي شلبي، والراقصة دينا، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج والمنتج شريف مندور، والمنتج هشام سليمان، والمنتجة خلود سعد، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وعدد كبير من النقاد منهم طارق الشناوي وماجدة موريس.

وكانت إدارة المهرجان قد قرّرت إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديراً لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.ويُعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة “أكت”.