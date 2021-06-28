توقف تصوير فيلم “Impossible 7” مرة أخرى.. هل أصيب توم كروز بـ”كورونا”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير جديدة عن توقف تصوير فيلم “Impossible 7 Mission” مرة أخرى، بسبب إصابة أحد أفراد الطاقم بفيروس كورونا المستجد، ويتوقع بعض العاملين إصابة نجم هوليوود المخضرم توم كروز.

على الرغم من عدم وجود “دليل” يثبت صحة هذا الكلام، فيعزي البعض ذلك إلى أن توم كروز البالغ من العمر 58 عاماً هو الذي تمت إصابته بالفيروس، بسبب غيابه الواضح عن التصوير على غير العادة.

وقد كشف مصدر لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أن تصوير فيلم “المهمة المستحيلة 7” توقف مرة أخرى بسبب فيروس كورونا، وهذه المرة، قال العاملون في الإنتاج إنهم يعتقدون أن توم قد يكون السبب المحتمل للتأجيل.

وقد تم إخبار جميع طاقم العمل بأن التصوير توقف مرة أخرى بسبب الاختبار الإيجابي، ومنذ ذلك الحين، لم يظهر توم مرة واحدة، ويتكهن البعض بأنه كان على اتصال بشخص ثبتت إيجابية اختباره، ويعتقد آخرون أنه من الممكن أن يكون هو.

ومن غير المعروف ما إذا كان توم قد تلقى لقاح “كوفيد-19” أم لا، على الرغم من أنه ثبت أنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقد توقف تصوير السلسلة في إيطاليا في أبريل الماضي، بعد تفشي وباء كورونا، ثم استؤنف العمل مجدداً في سبتمبر الماضي داخل بيئة آمنة بأحد استوديوهات المملكة المتحدة، قبل التوجه لاحقاً إلى دبي لاستكمال المشاهد المتبقية هناك.

كما توقف الفيلم في 5 يونيو الجاري، ووفقاً لما تداولته الصحف العالمية وقتها، أن ارتفاع الإصابات بين العاملين في الفيلم هو السبب في وقف التصوير، ما يهدد سلامة الجميع.

وقد نشر كروز بياناً يوضح فيه السبب، قائلاً: “لقد أوقفنا الإنتاج مؤقتًا فيMission: Impossible 7 حتى 14 يونيو، بسبب نتائج اختبار فيروس كورونا الإيجابية أثناء الاختبار الروتيني، ونحن نتبع جميع بروتوكولات السلامة وسنواصل مراقبة الوضع”.

يُشار إلى أن الجزء السادس من السلسلة بعنوان “mission: impossible – fallout”، صدر قبل عامين، ووصلت عائداته إلى نحو 792 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.