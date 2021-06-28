الملكة إليزابيث تمد غصن الزيتون إلى هاري وميغان.. رغم الاضطرابات الأخيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير جديدة أن الملكة إليزابيث مدت غصن زيتون للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، من خلال دعوتهما إلى احتفالات اليوبيل البلاتيني العام المقبل.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن دوق ودوقة ساسكس سينضمان إلى العائلة المالكة في احتفال “Trooping the Colour”، واستعراض عيد ميلاد الملكة الرسمي في لندن الصيف المقبل.

وسيشكل الحدثان جزءاً من احتفالات اليوبيل البلاتيني في يونيو المقبل، والتي أكدها قصر باكنغهام، في وقت سابق من هذا الشهر.

في الوقت نفسه؛ لم يتحدد بعد ما إذا كان هاري وميغان سيظهران على شرفة القصر بجانب الملكة، وكبار العائلة المالكة الآخرين، خلال عروض الطيران التقليدية لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وفي حال قرر المساعدون قصر عدد الأشخاص على أفراد العائلة المالكة العاملين فقط، فسيستبعد ظهور هاري وميغان، اللذين تركا العائلة بشكل مثير للجدل للانتقال للعيش في الولايات المتحدة.

وكشف مصدر مطلع على خطط اليوبيل لوسائل الإعلام: “تمت دعوة دوق ودوقة ساسكس، وأنا متأكد من أن الملكة تتطلع بشدة لرؤيتهما هناك”.

وأضاف: “سيتم تحديد الأفراد الموجودين على الشرفة في أقرب وقت ممكن، لكن من المتوقع أن يكون أفراد العائلة المالكة العاملين في أعلى القائمة من دوقي ساسكس”.

جدير بالذكر؛ أنه ستستمر الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاماً على العرش للملكة طوال العام المقبل، وعندما حدث اليوبيل الماسي عام 2012، انضم إلى الملكة على الشرفة الأمير تشارلز، دوق كورنوال، ودوق ودوقة كامبريدج، والأمير هاري الذي لم يكن متزوجاً في ذلك الوقت، بينما غاب الأمير فيليب عن حضور الحفل بسبب مرضه.

وقد وصل الأمير هاري، يوم الجمعة الماضي، إلى المملكة المتحدة للكشف عن تمثال الأميرة ديانا إلى جانب شقيقه الأكبر وليام، على الرغم من الخلاف بين الشقيقين.

ويعزل الأمير البالغ من العمر 36 عاماً نفسه في فروغمور كوتيدج في وندسور لمدة خمسة أيام، قبل أن يجتمع هو ووليام (39 عاماً)، في قصر كنسينغتون في الأول من يوليو بعيد ميلاد الأميرة ديانا الستين؛ لإزاحة الستار عن تمثال أمه الراحلة.