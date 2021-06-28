بعد انضمامه لشعبة المونولوج بالمهن الموسيقية.. حمو بيكا يشكر هاني شاكر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعطى نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر، فرصة ذهبية لمطربي المهرجانات الشعبية، بالانضمام إلى شعبة المونولوج في النقابة مع تقنين أوضاعهم.

ولهذا السبب، توجّه مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على “فايسبوك”، برسالة شكر لنقيب الموسيقيين، وذلك بعد تفهمه لهم وفتح المجال أمامهم.وعلق: “رسالة شكر واحترام وتقدير لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي، الأستاذ هاني شاكر، على دعمه الكبير لمغني ومؤدي المهرجان وإعطاء الفرصة لهم للانضمام لشعبة “المونولوج” لتقنين أوضاعنا داخل نقابة المهن الموسيقية والتحكم في الكلمات والموسيقي، وشكر خاص لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية”.

وجاء الأمر، بعدما تحدث شاكر، من قبل في تصريحات صحافية، عن أن مطربي المهرجانات أمامهم فرصة للاستفادة من فكرة وجود شعبة المونولوج، وكان الأمر حينها قيد التفكير والبحث والدراسة لعرضه على مجلس النقابة لأخذ قرار بشأنه.ويأتي ذلك في إطار تقنين أوضاع هذه الفئة من الموسيقى والسيطرة على ما يقدمه أصحابها من كلمات وغيرها، ولا سيّما بعد أزمة كلمتي خمور وحشيش في مهرجان بنت الجيران لمطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، والتي أثارت جدلاً وهجوماً واسعاً حينها.

وكان أمير الغناء العربي، قد صرح من قبل أنه سيمنح صوته إلى حمو بيكا في حالة تقدمه لشعبة المونولوج، وذلك بعد موافقة مجلس النقابة، مبرّراً ذلك بأنّه لا يريد الوقوف في طريق أحد.