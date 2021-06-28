نيللي كريم تثير ضجّة.. مرضها يعود إلى الواجهة من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ساعات قليلة، بخبر إصابة الفنانة نيللي كريم بورم في وجهها، الأمر الذي تساءل عنه جمهورها محاولين الاطمئنان عليها. وتبين بعد ذلك أن مصدر الخبر تصريحات نيللي، وذلك بعد عرض “حلقة معادة” من برنامج “واحد من الناس” للإعلامي عمرو الليثي.

وبدورها، أكّدت في تصريحات صحافية أنّها بخير وأنّ هذه الحلقة قديمة وليست خلال هذه الفترة، وحالياً لا تعاني شيئاً.وكانت الفنانة المصرية قد أجرت جراحة؛ حتى تتخلص من الورم وتتخطى خطورته وكانت الجراحة صعبة بتأكيد الأطباء.وتخوض تجربة المشاركة في فيلم بعنوان “200 جنيه” الذي يضم عدداً كبيراً من النجوم، وكل ممثل يقدم 4 مشاهد فلكل منهم قصة مختلفة عن الآخر.

ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية، حيث تدور حوادثه في إطار اجتماعي حول العملة فئة 200 جنيه، منذ إصدارها وتأثيرها في المجتمع بمختلف فئاته وانتقالها من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة، ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم: ليلى علوي، وإسعاد يونس، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وعمرو عبد الجليل، ومحمد فراج، وهاني رمزي، وأحمد رزق، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.