أريانا غراندي تحتفل بعيد ميلادها الـ28 بصورة جديدة من طفولتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الممثلة والمغنية الأميركية، أريانا غراندي، بعيد ميلادها الثامن والعشرين، بمشاركة صورة من طفولتها، لم تُرَ من قبل عبر حسابها على “إنستغرام”.

وعلقت النجمة العالمية على الصورة، قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا صغيرتي!.. أنا أعتني بك”. وظهرت أريانا في الصور بعيون واسعة للغاية، واللافت هو أنها مازالت تتمتع بالملامح نفسها.

ولم يمضِ وقت طويل حتى تبادل أصدقاؤها وزملاؤها من المشاهير التهاني بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت النجمة فيكتوريا جاستيس: “يوم جميل وسعيد”.

وعلقت كلوي كاردشيان أيضاً، قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا ملكة”. وفي هذه الأثناء، شارك شقيق أريانا، فرانكي غراندي، تهنئة خاصة لشقيقته عبر حسابه على “إنستغرام”.

وبعد نشر صورة له مع أريانا، علق فرانكي على الصورة، قائلاً: “أريانا موجودة دائماً من أجلي، ترفعني عندما أكون في الأسفل، تجعلني أبتسم وأضحك، وتجلب لى كل الفرح والسعادة.. لذلك أحتفل اليوم بك، وبالشخص الرائع الذي أنتِ عليه”.

وتابع فرانكى: “أحبك من كل قلبي، وأتمنى لك أعظم يوم على الإطلاق، أنتِ تستحقين كل شيء أفضل.. ميلاد سعيد أختي”.

على صعيد آخر، تستعد النجمة الأميركية لإطلاق علامة مستحضرات التجميل التجارية الخاصة بها، وستحمل اسم “God is a woman”، وتتضمن المجموعة منتجات للعناية بالبشرة والجسم والعطور وكريمات مرطبة وصابوناً للحمام.

وكانت غراندي قد أطلقت، سابقاً، 6 عطور، وأبدت رغبتها في خوض هذا المجال والتوسع في صناعة الجمال.

وقبل عدة أسابيع، ضجت الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي بخبر إعلان النجمة العالمية، أريانا غراندي، زواجها من خطيبها، وكيل العقارات دالتون غوميز، في حفل عائلي صغير بمنزلها.

وتم حفل الزفاف السري بمنزلها في كاليفورنيا، وحضره 20 شخصاً من العائلتين والمقربين، وبعد ساعات من إعلان زواجها، انتقلت النجمة إلى حسابها على “إنستغرام”، وشاركت مجموعة من الصور لحفل الزفاف، وظهرت غراندى بفستان زفاف مستوحى من فستان زفاف ظهرت به النجمة الراحلة، أودري هيبورن، في أحد أفلامها.

وأعلن الزوجان السعيدان خطبتهما في ديسمبر الماضي، بعد أقل من عام على لقائهما الأول.