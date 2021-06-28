راغب علامة يكشف عن 3 أمور أساسية في حياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشارك النجم اللبناني، راغب علامة، جمهوره ومحبيه عبر “السوشيال ميديا”، فيديوهات وصوراً، توثق لحظات ممارسته تمارين رياضية مختلفة، فهو من النجوم الذين يحرصون على الاهتمام برشاقتهم وصحتهم، ولا شك في أنه كان من أبرز النجوم الذين نشروا أسلوب حياتهم أثناء فترة الحجر المنزلي الذي فرض على العالم السنة الماضية، ولاقت فيديوهات راغب تفاعلاً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بروحه الشبابية الجميلة وعلاقته الرائعة بعائلته.

وهذا ما نراه في آخر صور نشرها عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، إذ شارك متابعيه الذين يبلغ عددهم أكثر من 4 ملايين متابع، صوراً جديدة له من اليونان، فرغم وجوده في عطلة صيفية برفقة زوجته وابنه خالد، فإن ذلك لم يمنعه من ممارسة الرياضة، وأطل النجم برفقة ابنه الكبير خالد، وهما يمارسان ركوب الدراجة خلال وجودهما في اليونان، وعلق: “الحياة البسيطة هي الحياة السعيدة”.

كما نشر فيديو قصيراً عبر خاصية “ستوري”، موجهاً تحية لجمهوره، وكشف عن 3 أمور إن مارسها تجعل حياته سعيدة، هي: الطاقة والطبيعة والحب، إذ كتب: “هيك بحب عيش، حياة فيها طاقة وطبيعة وحب”.

أما على الصعيد الفني، فيستعد السوبر ستار لإحياء حفل غنائي في مصر، يوم 30 يونيو الجاري.

يذكر أن عدداً من النجوم والمشاهير كانوا قد احتفلوا بمناسبة عيد ميلاد راغب علامة الـ58، بوجود زوجته وابنه لؤي، وانتشرت عدة فيديوهات من أجواء الاحتفال، الذي حضرته الإعلامية بوسي شلبي، وإيناس الدغيدي، وإلهام شاهين، وليلى علوي ويسرا ونيللي كريم، وغيرهن.