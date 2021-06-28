لمن قالت شريهان: لولاك لما وقفت ثانية أمام الكاميرا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة الاستعراضية القديرة، شريهان، على توجيه رسالة شكر لخبير التجميل الخاص بها عزيز إبراهيم، الذي رافقها طيلة السنوات الماضية، وفي أوج شهرتها ونجوميتها، مؤكدة في رسالتها أن لولاه لما استطاعت أن تقف ثانية أمام الكاميرا والمسرح.

ونشرت الفنانة شريهان عدة صور قديمة تجمعها بخبير التجميل عزيز إبراهيم، وهو يضع اللمسات النهائية لها، وعلقت: “هذا الرجل الفنان المحترم الملتزم يعني لي الكثير فناً وخلقاً والتزاماً.. الأستاذ عزيز إبراهيم.. جزء أصيل من تاريخي الذي أتشرف به”.

وأضافت شريهان: “ماكنش ممكن أبداً أقف تاني أمام كاميرا أو على خشبة مسرح وأنت لست خلفها”.

كما سبق أن نشرت الفنانة المصرية صوراً لها برفقة مدير أعمالها جمال أنور، ووجهت له رسالة شكر أيضاً، قائلة: ” أفتخر بوجودك بجواري في جميع مراحل عمري، كلمات الشكر والتقدير والعرفان التي لك في قلبي ونفسي لم ولن توفيك حقك، شكراً أستاذ جمال أنور أخي وصديق عمري ومدير أعمالي”.

يشار إلى أن الجمهور ينتظر عودة شريهان بعد غياب 30 سنة عن خشبة المسرح، من خلال مسرحية “كوكو شانيل”، التي ستجسد فيها حياة مصممة الأزياء الفرنسية “شانيل”، التي رغم شهرتها الكبيرة فإن بدايتها كانت بسيطة، إذ ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام، ومن ثم بدأت رحلة نجاحها.

والمسرحية من إنتاج “العدل جروب”، تأليف مدحت العدل،و تصوير كريم نور.