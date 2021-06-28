لطيفة تستعيد ذكريات أغنيتها “خاصمني ماشي”.. وهذا ما طلبته من الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعادت النجمة التونسية، لطيفة، ذكريات أغنيتها “خاصمني ماشي”، من ألبوم “أقوى واحدة”، الذي طرحته قبل نحو عام.

ونشرت لطيفة مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابها في “إنستغرام”، وطلبت من الجمهور التفاعل مع الأغنية، من خلال “منشن”، في ما بينهم، على أن يقوم كل شخص بإهدائها إلى آخر.

فكتبت: “خاصمني ماشي واتعبني ماشي.. منشن حد بتهديله أغنية خاصمني ماشي من ألبوم أقوى واحدة، واسمعوا الأغنية كاملة على قناتي في يوتيوب”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مطلب لطيفة، مؤكدين أنه لا أحد يستطيع أن يخاصمها، أو يتعبها، كما أشادوا بالأغنية على الرغم من مرور عام على طرحها.

ومؤخراً، أطلت لطيفة التونسية على جمهورها، بمقطع فيديو عبر حسابها في “إنستغرام”، وهي ترتدي ملابس رياضية، حيث كانت تمارس “رياضة المشي”، مبينة أنها تحاول التغلب على مشاكلها بالرياضة.

وأكدت لطيفة أن رياضة المشي أفضل شيء، ووصفتها بأنها “تفتح النفس”، ثم وجهت سؤالاً لجمهورها بشأن أغنيتها المقبلة، وطريقة التصوير التي تعتمدها، معقبة بأنها بناء على رأي الجمهور ستنفذ ما يطلبون.

وقالت لطيفة في الفيديو: “تفتكروا أصور فيديو كليب للغنوة الجديدة، ولا Lyrics video؟ عايزة أسمع آراءكم، اللي حتقولوه صدقوني حعمله”.

وبينت لطيفة أنها اشتاقت لطرح أعمال فنية لجمهورها، متابعة: “انتوا وحشتوني، وبقالي كتير منزلتش حاجة، عايزة انزل غنوة تعجبكم تفرحوا بيها”.

يذكر أن لطيفة طرحت، منتصف مارس الماضي، فيديو كليب أغنية “الليل ليل”، على قناتها في “يوتيوب”، والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان أمين القلسي، والكليب من إخراج شادي أبوشرار.