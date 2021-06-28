رسميا.. حمو بيكا ممنوع من الغناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بمصر قرارا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات ومنعهم من الغناء رسميا، ومن أبرزهم حمو بيكا ونور التوت وعنبة.

وقالت النقابة التي يرأسها الفنان هاني شاكر في بيان لها: "نقابة المهن الموسيقية قررت منع التعامل مع كل من حمو بيكا ونور التوت ومسلم وعنبة وأحمد موزة".







وأضافت: "يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".

وكان شاكر أعلن في تصريح أن "حمو بيكا ومطربي المهرجانات لديهم فرصة للانضمام إلى شعبة المونولوج"، موضحا أنه "يدرس ذلك وسيقوم بعرضه على مجلس النقابة للبت فيه".

وأضاف أن "تنازله بقبولهم كأعضاء نقابة من باب تقنين الأوضاع وللقدرة على التحكم فيما يقدمونه على مستوى الموسيقى والكلمات، رغم عدم اقتناعه بالفكرة من الأساس".