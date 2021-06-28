شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. تسجيل صوتي يهدد عش الزوجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا منسوبا لوالد المطرب المصري حسام حبيب، يتحدث خلاله عن علاقة نجله بزوجته شيرين عبدالوهاب.

وكشف والد حسام حبيب في المقطع الصوتي عن عدم حب والدة حسام حبيب لزوجة ابنها، واعتبارها من طبقة اجتماعية غير ملائمة، رغم أن شيرين هي من تتولى الإنفاق على عطلات حماتها الصيفية، كما أكد تحكم حسام في الحسابات البنكية لزوجته.

وفور انتشار هذا التسجيل حدث جدل كبير، فخرج والد حسام حبيب عن صمته، ونفى لصحف محلية التسجيلات المنسوبة إليه، قائلا: "ده مش صوتي.. في ناس عايزة تخرب بيوتنا".





وعلق حسام حبيب على الموضوع قائلا: "في حد بيحاول يفسد علاقتي بشيرين عبدالوهاب".

وعلى صعيد آخر، أكدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية صحة التسجيلات التي تم نشرها عبر موقع مجلة "الجرس" التي ترأس تحريرها، وقالت: "محررو الجرس اخترقوا والد حسام حبيب بطرقهم الخاصة، لكي يحصلوا على ذلك التسجيل الصوتي بشكل سري، والعمل الاستقصائي كان يبيح ذلك لأنه يخترق شخصا ظالما"، بحد تعبيرها.

وتابعت نضال الأحمدية حديثها مؤكدة أن التحقيق استغرق 6 أشهر، وأن حسين حبيب والد حسام حبيب يستحق ما حدث له بعد نشر التسجيلات، قائلة: "صحتين على قلبه أكل البوكس واعترف بكل شيء".

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت من حسام حبيب في 7 أبريل/ نيسان 2018، بعد انفصالها عن الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وشهدت العلاقة بينها وبين حسام حبيب مؤخرا خلافات كثيرة، وترددت شائعات حول انفصالهما.