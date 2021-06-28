شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيله يوليو 2023.. وزير النقل يكشف تفاصيل القطار الكهربائي السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن نسبة الإشغال في قطارات الصعيد تتجاوز 120% وتصل إلى 200% في الأعياد، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي أسرع وأكثر حمولة وأقل تلوثا للبيئة، متابعا بالقول: "بدء تشغيل القطار السريع السخنة مطروح يوليو 2023".

أضاف المهندس الفريق كامل، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أنه تم دراسة الأماكن التي تحتاج إلى القطار الكهربائي السريع، مستدركا: "القطار السريع من السخنة إلى العلمين يخدم تجمعات سكنية في السخنة والسويس، ودراسات القطار السريع من السخنة - العلمين بدأت منذ عام 2015، ومن تعمل في المشروع شركات مصرية".

وأوضح وزير النقل، أنه سيكون هناك قطار سريع للصعيد بسرعة 230 كيلومترا في الساعة وقطار إقليمي بسرعة 160 كيلومترا في الساعة، متابعا: "نسبة الإشغال بأحد القطارات بكفر الشيخ 12%، وهناك تسرب من دفع قيمة التذكرة بسبب بعض الركاب وكمسري القطار، وكان إهمال في السكة الحديد في الماضي، والكمسارية يحصلون على 40% من قيمة التهرب من دفع التذكرة، واستفادوا من زيادة غرامة التهرب من دفع التذكرة، وكانت تضيع 480 مليون جنية سنويا على السكة الحديد من قيمة الغرامات".

وأشار إلى أنه عندما ذهب توجه إلى ورش السكك الحديد لمتابعة الأعمال، استقبله عمال الورش بشعار تطهير وتطوير السكك الحديد، مردفا: "الخردة في السكة الحديد كانت تباع مجانا وأصبحت الآن تباع بالطن وسعر الطن وصل لـ7 ألف جنيها، ونقوم بعمل عمرة كاملة للجرارات، بدأنا في زيادة عدد ورش القطارات في السكك الحديدية لزيادة معدلات الإنتاجية والكفاءة".

وتابع الوزير: "الدولة اعتمدت 300 مليار جنيه لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد والصيانة، وسيتم ربط الحوافز على كامل حصيلة شباك التذاكر وصرفها للعاملين في تلك المنظومة وتطبيق نظام حوافز صارم ومنضبط للعاملين ويحقق دخل إضافي أكبر، والرئيس السيسي صدق على تعيين 550 مهندسا وفنيا في السكة الحديد".

وأوضح كامل الوزير أن المركز الطبي للسكك الحديدية يقدم خدمات صحية متميزة للعاملين وأسرهم، مضيفا: "لدينا كليات تكنولوجية ومعهد وردان لتخريج قائد قطار بكفاءة عالية وأول دفعة سيتم تخريجها من معهد وردان شهر سبتمبر العام الحالي بعدد 100 قائد قطار ومراقبي أبراج، وسيتم تنفيذ برنامج نقل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لتخريج قائد قطار ومراقبي أبراج".