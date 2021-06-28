شكرا لقرائتكم خبر عن "هنا" الفائزة بجائزة المبدع الصغير: قدمت 4 قصص وأتمنى أدخل كلية فنون جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هنا أحمد إحدى الفائزات بجائزة المبدع الصغير، التى تبلغ من العمر 11 عاما، إن عناوين القصص القصيرة التى قامت بتقديمها كانت "مغامرات الدب الكسلان مع الأطفال والأرنب المريض والمعلمة وكل حلم تلميذ" والقصة كانت مكونة من 5 أو 6 صفحات وعلمت بالمسابقة عن طريق المدرسة، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التى تشترك فيها فى مسابقة وتريد أن تكمل طريقها فى التأليف وتقدمت بالشكر قائلة "بشكر ماما إيناس وبشكر دكتور هشام عزمى.

من ناحية أخرى قالت سيلينا سمير إحدى الفائزات بجائزة المبدع الصغير، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، إنها فازت بالجائزة عن طريق تقديم مسرحية تحمل عنوان "خليك جميل ومبتسم" وهى مكونة من فصل واحد لأنه شرط من شروط المسابقة والمسرحية تضم عدة موضوعات منها التنمر والصداقة وأهمية العلاقات الأسرية والسوشيال ميديا والطب النفسى وتضم 18 صفحة، مضيفة أنها تعلمت التأليف وعمرها خمس سنوات أثناء قيامها بالتمثيل وكانت تقوم بتأليف بعض المنولوجات والمشاهد الصغيرة وهذه هى المرة الأولى التى قامت فيها بتأليف مسرحية كبيرة، كما أنها أصغر مشاركة فى مشروع ابدأ حلمك التابع لوزارة الثقافة الذى ساعدها كثيرا.

وتابعت سيلبينا أنها قامت بعمل العديد من التعديلات على النص التى قامت بتقديمه للمسابقة، مضيفة أنها تحب التمثيل منذ صغرها ومثلها الأعلى هى الفنانة دنيا سمير غانم وحاليا تحب التمثيل والتأليف بالتوازى.

من ناحيتها قالت جنا أحمد إحدى الفائزات بجائزة المبدع الصغير والتى تبلغ من العمر 9 سنوات إنها فازت بالمركز الأول فى الرسم والأعمال التى قامت برسمها هى "فرح النوبة والبيت والنادى، مضيفة أن والدها يعمل مهندس ديكور وتريد هى أن تصبح طبيبة بيطرية أو أن تلتحق بالفنون الجميلة ولن تترك الرسم أبدا.