درة تنشر صورا جديدة لها من افتتاح مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة درة زروق، صورا جديدة لها من حفل افتتاح مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة.

وكشفت درة عن الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أبيض، وزينته بالاكسسورات، وعلّقت: "تطور الفنون والأفكار والإنسانية كان دائما بتلاقي الحضارات والثقافات".

مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة تقام دورته الخامسة في الفترة من ٢٤ يونيو حتى ٢٩ يونيو بمدينة أسوان.

وعُرض للفنانة درة في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.