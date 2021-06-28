دوللي شاهين: “الحزن فالقلب مش فالمايوه”

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:50 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها في احد المنتجعات الساحلية.

وعلقت دوللي شاهني على الصور التي أطلت فيها بالبكيني بالقول: “الحزن فالقلب مش فالمايوه ….

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وكانت دوللي شاهين قد احتفلت يعيد ميلاد ابنتها الوحيدة نور علوان، ووجّهت لها رسالة من القلب بهذه المناسبة، من خلال حسابها على اسنتغرام حيث نشرت صوراً من الحفل.

وعلّقت دوللي شاهين على الصور قائلة: “حبيبة قلبي كبرت سنة، سنة ورا سنة وأنا أكتر أم محظوظة بالدنيا بهالملاك اللي في حياتي، أكتر قلب حنون بالعالم، وأذكى بنوتة بالدنيا، ورفيقة عمري وشريكة حياتي، ولو مهما كتبت مفيش كلام يوصفها أو يوصف عشقي ليها”.

وأضافت: “بحبك يا نور لا مش بحبك، دي كلمة مش حتعبّر عن مشاعري، أنت الحب والعشق والغرام، أنت الدنيا والنجاح والأمل، أنت الحياة، بحبّك بجنون”.