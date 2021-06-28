شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة فؤاد ومنيب في حفل غنائى بأوبرا القاهرة.. الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي فرقة فؤاد ومنيب حفلاً غنائيًا يوم الجمعة المقبلة بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وذلك بعد نجاح حفلاتهم في عدد من محافظات مصر.

ويتضمن الحفل باقة متميزة من أعمال الفرقة منها "عتاب.. العاصفة.. دعينى أقولها.. حلم.. ضائع.. الهروب من الحب.. الأفضل قادم.. نوستالجيا.. أغنية للروح.. موعد مع الغروب.. روزيتا.. مسافات.. مناجاة.. الخوف المتفائل.. ما وراء الألم.. جزيرة.. ضحكة.. انشغل بالحياة"، بالإضافة إلى منوعات موسيقية للموسيقار الكبير عمر خيرت ولحن أغنية "قديش كان في ناس" للفنانة الكبيرة (فيروز).

وجاءت فكرة تكوين الفرقة عندما التقي الطبيب البشري وعازف البيانو محمد فؤاد بعازف الكمان و المؤلف الموسيقي احمد منيب عام 2015 وذلك في المنيا خلال استكماله دراستة الاكاديمية العليا لالة الكمان وقدما معا العديد من الحفلات داخل البلدان وخارجها وبعدها حرصت الفرقة علي المشاركة في مهرجانات الاوبرا الفنية منها المهرجان الصيفي .