شكرا لقرائتكم خبر عن فيبي دينيفور بطلة الفيلم الجديد I Heart Murder عن دور المرأة في المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقوم الممثلة الشابة فيبي دينيفور بلعب دور البطولة بـ فيلم I Heart Murder، الذى سيكون من إنتاج Sony Pictures، ومن إخراج مات سبايسر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

سيكون فيلم I Heart Murder، من تأليف توم أودونيل وسبايسر، ولم تكشف أي معلومات رسمية حول قصة الفيلم الجديد، ولكن من المتوقع أن يكون عمل يدور حول دور المرأة في المجتمع.

وكانت قد صرحت النجمة الشابة فيبي دينيفور، بطلة مسلسل Bridgerton، قائلة: "ليس لدي أي فكرة حقًا عما سيفعلونه في الموسم الثاني، لكني أتخيل أنهم إذا كانوا يتابعون الكتب، فستكون رحلة أنتوني، وأنا متأكدة من أن دافني سيتنهى بها الأمر تشاركه كل ما يريد، ولكننى أتساءل كيف سيكون الأمر، ولذلك انا متحمسة للأمر"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

وأضافت: "لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون من الممكن التصوير في ظل هذه الظروف، وذلك بسبب أن هناك الكثير من الإضافات والعديد من أفراد الطاقم، ولكن يحيرني فقط كيف يمكننا تصويره وفقًا لقواعد Covid ما لم يكن هناك لقاح مسبقًا ".

طرح مسلسل Bridgerton في 25 ديسمبر من العام الماضى 2020، ويدور العمل حول Daphne Bridgerton ، وهي كبرى بنات عائلة Bridgerton ذات النفوذ بينما تظهر لأول مرة في مجتمع ريجينسي لندن للزيجات لتجد شريكا مناسب لها، وبالتالي تأمل Daphne بأن تسلك خطوات والديها وتجد شريكها الذي تربطها به الحب الحقيقي، وتبدو في بداية رحلتها عن البحث عن شريك حياتها مضمونة، ولكن يبدأ شقيقها الأكبر في استبعاد المتقدمين من الزواج منها.