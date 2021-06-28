شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى يحيى حفلاً غنائيًا فى القلعة 9 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كايروكى، لإحياء حفل غنائي بشكل غنائى مختلف حيث يقدم الحفل بمشاركة فرقة أوركسترا وكورال القاهرة ويقدمان مزج بين أنواع الموسيقى المختلفة بينهما، وذلك يوم الجمعة الموافق 9 يوليو المقبل على مسرح محكي القلعة.

يذكر أن آخر ألبوم غنائي لفريق كايروكى، كان البوم "أبناء البطة السوداء"، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه، وضم 8 أغاني، منهم"كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وتصدرت أغنياته تريند موقع الفيديوهات يوتيوب وحقق عدد كبير من المشاهادت عليه وعلى منصات الموسيقى المختلفة.

فريق "كايروكى" يعد من أشهر الفرق الغنائية فى مصر، حيث بدأت الفرقة بشكل رسمى فى 2003، وهى الآن مكونة من خمسة أفراد، هم: أمير عيد "غناء وجيتار"، شريف هوارى "جيتار وصوت"، تامر هاشم "درامز"، آدم الألفى "باص جيتار"، شريف مصطفى (أورج)، وقد حققت الفرقة نجاحا كبيرا منذ بداية ثورة 25 يناير المصرية، تحديدًا بعد أغنية "صوت الحرية" التى يعتبرها شباب مصر "أغنية الثورة" أو "أغنية الحرية".