عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خطفت الفنانة عبير صبري، الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "صبري" صورا من الجلسة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت عبير صبري في الصور بفستان أنيق من اللون الأصفر، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وكانت أخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما تواصل عبير صبري تصوير فيلم "ليلة العيد"، من إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج أحمد السبكي.

