نيكول سابا تنشر صورا من احتفالها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة اللبنانية نيكول سابا، صورًا من احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور رفقة "سابا" زوجها الفنان يوسف الخال، وعدد من الأصدقاء المقربين.

وكانت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، أحيّت مؤخرا حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وكان في استقبالها المنتج وليد منصور منظم الحفل، وعقب صعودها على خشبة المسرح أشعلت الحفل بالعديد من أغانيها المميزة منها "براحتي، التوتو ني، وقررت".

كما قدمت "نيكول" عددًا من الأغاني لكبار المطربين من بينها: "يا واد يا تقيل، سهر الليالي، وبنت السلطان".