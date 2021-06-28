أحاديث الروح.. أولى مشاركات معاذ حجازي في معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

"إن ذلك الضجيج الصاخب داخل وجدان الإنسان هو حقيقته التي لم يرها الناس، ومعركته التي لم يشاركه فيها أحد، تلك المعارك الداخلية هي كتاب الإنسان الحقيقي، ذلك الكتاب الذي لم يقرأ منه الرفاق سطرا واحدا".. بهذه الكلمات يستهل الكاتب معاذ حجازي، مشوار مشاركاته في معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021، من خلال عمله "أحاديث الروح" بالتعاقد مع دار أوراق للنشر والتوزيع.

وتتبلور فكرة الكتاب حول خواطر متنوعة تصف وتطرح المعاني الخفية التي تتحكم في الشعور الإنساني، حيث يشير الكاتب إلى أن هناك عوالم أخرى في دواخل البشر غير التي تظهر للعالم الخارجي، وخطابات وأحاديث يرويها الشعور الذي يعتريهم، موضحا أن غالبية تلك الأحاديث تظل حبيسة النفس وأن الإنسان كثيرا ما يجري حوارات داخلية عديدة ومتنوعة لا يعلم المحيطون عنها شيئا.

ويقول "حجازي" إن تلك الأحاديث تأتي في سياقات مختلفة كالشعور بالحزن والفرح أو الحب والخذلان أو الاستقامة والضلال أو النهوض والتعثر، منوها إلى أن الكتاب يتنقل بالقارئ من شعور إلى شعور مضاد في سلاسة وتنوع منطقي يبرز فيه التباين الداخلي للإنسان المختف عن أنظار البشر، واصفا الصراعات التي تحدث في الداخل الإنساني بعمق.

جدير بالذكر أن معاذ حجازي، 27 عاما، تخرج من كلية الإعلام، وتعد "أحاديث الروح" هي العمل الأول الذي يشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب.