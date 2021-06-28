أحمد فتحي مصور فوتوغرافي في مسلسل "المماليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يشارك الفنان الشاب أحمد فتحي، في مسلسل "المماليك" المقرر بدء تصويره الأسبوع المقبل.

وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها في 60 حلقة، ويعرض في الموسم الشتوي القادم، وهو عمل اجتماعي تشويقي من تأليف هشام هلال، ومن إخراج حازم فودة.

ويجسد "فتحي"، خلال أحداث مسلسل "المماليك" شخصية مصور فوتوغرافي يستعين به بطل العمل الفنان بيومي فؤاد للخروج من مأزق مع إحدى السيدات التي يتعرف عليها خلال الأحداث.

مسلسل "المماليك" من بطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفي، محمد سليمان، نانسي صلاح، رامي غيط، فيدرا، عمر حسن يوسف، دوللي شاهين، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد وغيرهم.

وشارك أحمد فتحي في ماراثون دراما رمضان الماضي بمسلسل "النمر" وهو بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، محمد رياض، هنا الزاهد، عمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وولاء الشريف وأحمد عبد الله محمود ومحمود حافظ ومحمد مهران، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي.