أول تعليق من والد حسام حبيب على التسريب المنسوب له حول نية نجله الزواج على شيرين!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:44 صباحاً - نفى والد الفنان المصري حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تضمنه تسجيل صوتي منسوب له يتحدث من خلاله عن نية إبنه بالزواج سراً. على شيرين عبد الوهاب من أجل إنجاب الأطفال والذي اشتمل أيضا على اعترافه بأن نجله يتحكم في كافة الحسابات المالية الخاصة بشيرين ويأخذ أموالاً من حساباتها دون الرجوع لها.

نفي والد حسام حبيب جاء في تصريح لوسائل إعلام مصرية قال فيه: “إن ما أثير كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس. الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي”.

وكانت مجلة الجرس اللبنانية، التي ترأس تحريرها الاعلامية المثيرة للجدل نضال الاجمدية، قامت بنشر التسجيل الصوتي المنسوب لوالد حسام حبيب والذي كشف عن تفكير الأخير في الزواج سرا على شيرين عبد الوهاب من أجل إنجاب الأطفال وذلك بعد مرور سنتين على زواجهما من دون أطفال واقترابها من سن ال 40 .

وأضاف حسين حبيب أن إبنه حسام يتحكم في جميع الحسابات المالية لزوجته ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار واصفا إياها بالشخصية ” المتقلبة والملولة ” .

وتابع : ” أنا عارف حسام إبني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن نفسه .. مش عارف هل هو بيحبها بجد فعلا زي ما بيقول كده ولا هو ذكي وعارف إن هي شخصية متقلبة وممكن في أي وقت تطلب الطلاق ” .

وكان قد تم تداول عدة أنباء تفيد بانفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، لكن خرجت شيرين ونفت الشائعات المتداولة بخصوص نشوب خلاف بينهما، وأكدت بصورة غير مباشرة أن العلاقة بينهما أكثر من جيدة ولا يشوبها اي شوائب.

وكانت شيرين قد عايدت زوجها في اول الشهر الجاري بعيد ميلاده وكتبت عبر حسابها على تويتر: “كل سنة و انت طيب يا حبيبي، و كل سنة و انت اماني و سندي ونجاحي و جاهي و مالي… بحبك، بجد كلمة قليلة على احساسي”.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/sherine/status/1399395010521534467?ref_src=twsrc%5Etfw