وفاة اعتماد خورشيد عن 82 عاما

كتب امير فتحي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:44 صباحاً - غيّب الموت مساء الأحد الفنانة والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد عن عمر يناهز 82 عامًا، بعدما معاناتها من المرض.

وأعلن نجلها إيهاب خورشيد خبر الوفاة في تصريحات صحافية، مشيرًا إلى أنها قد فارقت الحياة نتيجة لمعاناتها من التهاب رئوي وليس كورونا، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وأضاف إيهاب خورشيد: “هي كانت تعبانة منذ فترة طويلة بالتهاب رئوي ولديها ضيق تنفس، وكان دايمًا معاها جهاز الأكسجين بتاعها لما بينقص بتستخدمه، وكنا خليناها قاعدة في أحد الفنادق القريبة من المطار، وقعدت 3 أيام هناك”.

وتابع خورشيد: “تعبت ومكنتش قادرة تاخد نفسها بسبب أن الرئة عندها تعبانة جدًا، وده نتيجة فشل رئوي، وأخذناها عشان نوديها المستشفى ولكنها فارقت الحياة ونحن في الطريق”.

وأثارت قصتها الكثير من الجدل بعد ورود معلومات عن إجبار مدير المخابرات المصرية صلاح نصر زوجها على تطليقها كي يتزوجها هو، حيث أشارت في إحدى المقابلات التلفزيونية إلى أن نصر هدّد زوجها بإدخاله مستشفى المجانين في حال رفضه تطليقها، فأقنعته بتنفيذ ذلك خوفاً عليه وعلى أبنائهما، وكان هو الشاهد على عقد قرانهما، على الرغم من أنها كانت حاملاً في ابنها «أدهم».

وقامت اعتماد خورشيد بتأليف كتاب حول انحرافات صلاح نصر تكشف فيه الممارسات الشاذة لمدير جهاز المخابرات وعلاقاته المشبوهة مع نجمات السينما المصرية واستغلاله لهن في نشاطات استخباراتية.

كان البعض يعتقد أن اعتماد خورشيد هي والدة الفنان المصري عمر خورشيد ولكن الحقيقة أنها كانت زوجة والده، ولم يعش معها إلا فترة قصيرة جداً من طفولته، حيث انتقل بعدها ليعيش مع والدته.

وأسّست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبدالعزيز شاركت في إنتاج عدد من الأفلام، وأسست (معامل اعتماد خورشيد) للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات من أبرزها (العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة)، تزوجت من أحمد خورشيد والد الفنان عمر خورشيد لاعب الجيتار المصري، ثم تزوجت بعد ذلك صلاح نصر مدير المخابرات في فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر حتى وفاته.