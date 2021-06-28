محمد الفلاح - بينهم حمو بيكا.. الموسيقيين المصرية تمنع التعامل مع 5 مطربين

الإثنين 28 يونيو 2021

أصدر نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، قرارا رسميا يقضي بمنع التعامل مع 5 من مطربي المهرجانات الشعبية في مصر، من بينهم المطرب حمو بيكا.



جاء القرار في بيان رسمي، صدر بعد اجتماع مجلس نقابة الموسيقيين الأحد، وحدد البيان أسماء المطربين الخمسة وهم: حمو بيكا، ونور التوت، ومسلم، وعنبة، وأحمد موزة.

وأشار البيان إلى أن القرار نافذ بحق المطربين الخمسة لحين تصحيح أوضاعهم داخل النقابة، بالانضمام إليها بعد اجتياز الاختبارات.

وأكد البيان أن القرار يسري على كل من ليس عضوًا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح الأوضاع واجتياز الاختبارات.