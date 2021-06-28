محمد الفلاح - 9 Fast and Furious يحقق أعلى إيرادات منذ بدء جائحة كورونا

الإثنين 28 يونيو 2021

حقق فيلم 9 Fast and Furious (السرعة والغضب 9)، وهو الأحدث في هذه السلسلة التي تنتجها شركة "يونيفرسال بكتشرز"، أعلى إيرادات يحققها فيلم سينمائي في عرضه الأول منذ بدء جائحة كورونا.



وبلغت إيرادات الفيلم 70 مليون دولار من خلال عرضه في 4179 دار عرض سينمائي بأمريكا الشمالية، في أكبر بداية لفيلم في دور السينما الأمريكية ليس فقط منذ جائحة "كوفيد-19" بل منذ عرض الجزء التاسع من فيلم "حرب النجوم: صعود سكايووكر" (ستاروورز: ذا رايز أوف سكايووكر) عام 2019.

وأعطى الفيلم، الذي يصور رجالاً عمالقة وسيارات مسرعة واختراقات للجاذبية الأرضية، زخماً كان مطلوباً بشدة لقطاع السينما الذي واجه صعوبات في الانتعاش مع عودة الجمهور للمشاهدة الجماعية.

وفيلم "إف 9" هو المرشح الأول الآن لتحقيق أعلى الإيرادات في زمن كورونا.

وقبل نهاية الأسبوع الماضي كان صاحب أعلى إيرادات افتتاح هو الجزء الثاني من فيلم "إيه كوايت بليس" (مكان هادئ) وسجلت مبيعات تذاكر عرضه الأول 43 مليون دولار.