شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف "عمرو" حفيد النجم الراحل يوسف شعبان والأميرة فوزية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط فرحة عارمة من الأهل والأقارب والأصدقاء، احتفل "عمرو" حفيد النجم الكبير الراحل يوسف شعبان، وهو ابن سيناي ابنة نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملكة فاروق.

وسرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، صور من كواليس حفل الزفاف، الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط حضور كبير من العائلتين، وعدد من الأصدقاء والمقربين.



قبلة للعروسين



جانب من حفل الزفاف



العروس لحظة دخولها لقاعة الحفل

وشهدت الساعات القليلة الماضية، انتشار عدد كبير من الصور للعروسين "عمرو وهايدي"، في حفل الزفاف الضخم الذي بدأ أمام أحد حمامات السباحة في الفندق، ثم انتقل إلى القاعة الرئيسية في زفه ضخمة للعروسين، حيث ظهرت العروس في بداية البث المباشر الذى تداوله بعض الحاضرين، وهى تدخل قاعة الحفل في يد والدها الذى سلمها لعروسها وسط تصفيق من الحاضرين.

النجم الكبير الراحل يوسف شعبان، تزوج من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملك فاروق، وأنجب منها ابنته الكبرى "سيناء".



لحظة عقد القران



العروسان لحظة دخولهما لقاعة الحفل