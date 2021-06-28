شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالات الفنانات الصيفية على إنستجرام.. أبرزهن ناهد السباعي وهنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانات، على مشاركة متابعيهن بأحدث إطلالاتهن الصيفية عبر حساباتهم على إنستجرام، وكان الاستايل واحد بين دينا الشربينى وناهد السباعى وهنا الزاهد.

وشاركت الفنانة دينا الشربينى، متابعيه بصورة جديدة لها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وظهرت دينا في الصورة بإطلالة كاجوال ملفتة حيث ارتدت بلوزة هاف ستومك أبيض وبنطلون أسود، وكتبت على الصورة قائلة: "وقت التصوير"، كما نشرت الفنانة ناهد السباعى صورة لها وظهرت مرتدية بنطلون جينز وهاف ستومك، أما الفنانة هنا الزاهد ارتدت شورت وهاف ستوماك أبيض.



دينا الشربينى



ناهد السباعى



هنا الزاهد

وأطلق مؤخرًا صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الإعلان التشويقى للفيلم المقرر طرحه بالسينمات 7 يوليو المقبل، بعد تأجيلات عديدة على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا، ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية والبرومو الدعائى للعمل للترويج، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى.