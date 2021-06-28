خاص| هل يلجأ للقضاء؟.. والد حسام حبيب: التسجيل الصوتي مفبرك وهدفه خراب البيوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، وحما الفنانة شيرين عبدالوهاب، عدم صحة التسجيل المنسوب له، والذي نشره أحد المواقع الإخبارية العربية، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع.

وقال حسين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أي عاقل سيعرف أن هذا الكلام مُفبرك والمقصود به خراب البيوت".

وردًا على سؤال هل قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموقع الذي نسب له التسجيل الصوتي؟، قال "الموضوع مُفبرك والغرض منه إحداث ضجة صحفية، ولو للجريدة فرع في مصر هاقاضيها".

وجاء في التسجيل الصوتي الذي وصفه الموقع العربي بأنه مُسرب، ونسبه لحسين حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

جدير بالذكر أن حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، التزما الصمت ولم يخرجا حتى الآن بالتصريح بشأن الأمر.