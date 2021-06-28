جيهان خليل في عرض البحر ومنة فضالي بملابس كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملون قصير، وعلقت: "فكر في كل الأشياء الجميلة وكن سعيدًا".

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تقود "يخت" في عرض البحر، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون البرتقالي على "حمام السباحة"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أمل رزق

نشر الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام النيل، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أمام البحر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة "سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة.

نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نهال نبيل

نشرت المطربة نهال نبيل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر.