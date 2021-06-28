أول تعليق من نجل علا رامي على وفاة جدته اعتماد خورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نعى الفنان عمر خورشيد، نجل الفنانة علا رامي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، جدته المنتجة اعتماد خورشيد، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات.

وكتب: "توفيت إلى رحمة الله جدتي اعتماد خورشيد، الرجاء الدعاء لها بالمغفرة وقراءة الفاتحة".

ورحلت المنتجة اعتماد خورشيد، عن عالمنا اليوم الأحد، بمستشفى النزهة الدولي، بعد أن دخلتها لمدة ساعة واحدة، قبل أن تفارق دنيانا بسبب نقص حاد في الأكسجين وفشل في وظائف الرئة، حسب نجلها إيهاب خورشيد.

اعتماد خورشيد من مواليد 29 أغسطس 1935، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز شاركت في إنتاج عدد من الأفلام.

واشترت اعتماد خورشيد معمل الفنان أنور وجدي عام 1958 وحولته لـ"معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".