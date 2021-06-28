"شفت اسمي مكتوب في السماء بالنجوم".. قصة شراء اعتماد خورشيد معمل أنور وجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحلت عن عالمنا المنتجة اعتماد خورشيد اليوم الأحد، بمستشفى النزهة الدولي، بعد أن دخلته لمدة ساعة واحدة، قبل أن تفارق دنيانا بسبب نقص حاد في الأكسجين وفشل في وظائف الرئة، حسب نجلها إيهاب خورشيد.

اعتماد خورشيد من مواليد 29 أغسطس 1935، اشترت معمل الفنان أنور وجدي وحولته لـ"معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، وشاركت من خلاله في مونتاج عدد من الأعمال حتى السبعينيات، منها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة" وغيرها.

وروت اعتماد قصة شرائها معمل أنور وجدي في مقطع فيديو لها، حيث كشفت عن رؤيا لها تسببت في ذلك، وقالت: "مرة شفت رؤيا ومكنتش اشتريت معمل أنور وجدي وكانت في أواخر الخمسينيات، وكنت وقتها بتعلم التحميض والطبع بيتعمل إزاي.. شفت اسمي مكتوب في السماء بالنجوم بجملة (اعتماد خورشيد سنة 1958).. وفضلت أنادي، يا خورشيد يا خورشيد إنت شايف اسمي مكتوب في السماء.. قالي (شايف، أنا عارف)، وهو مكنش موجود معايا وقتها".

وتابعت: "صحيت من النوم بعدها.. كان خورشيد مسافر سوريا مع جمال عبد الناصر، وأنا مكنش معايا فلوس خالص، وكنت عايزة أشتري المعمل.. كان فيه واحد محامي معجب بيا أوي.. لو قولتله (موت نفسك يموت نفسه).. كلمت خورشيد قولتله عايزة اشتري المعمل ومش معايا فلوس، قالي كلمي الرجداوي".

واستكملت: "اتصلت بالمحامي - الرجداوي.. قولتله (معاك فلوس).. قالي (عايزة كام).. قولتله (معرفش).. أنا رايحة اشتري المعمل بتاع أنور وجدي ومعنديش فلوس، قالي (أنا جاي بسرعة) وأعطاني 100 جنيه.. وكان فيه واحد يهودي اسمه (ليون) كان موجود في المعمل.. روحنا أنا والرجداوي لمكان المعمل وقابلنا (ليون)، وقالي في حد جوه بيشتري المعمل ومضى العقد، قولتله أدخل قولهم اعتماد خورشيد بره وهتزود السعر، لو سعره 50 جنيه هتديكم 60 جنيه، وحصل".

وأضافت: "بعدها، كلمني (ليون) قالي مبروك عليكي، اللي مضت العقد قطعته ومشيت، لأنهم كانوا عايزين الزيادة ملهمش دعوة باعتماد ولا غيره.. روحت إلى ليلى فوزي وكانت متزوجة من أنور وجدي، وريتها العقد اني اشتريت المعمل، وفضلت ألف على الناس لحد الساعة 3 بالليل عشان أوريهم العقد بتاعي اللي اشتريت بيه".

وأسست اعتماد خورشيد شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، شاركت في إنتاج عدد من الأفلام، ومنها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".