حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان حسن الرداد مساء الأحد، رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة السيدة فادية الرداد.

ونشر "الرداد" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "بحبك يا أحلى حاجة في عمري، اللهم ارحمها وارحم والدي كما ربياني صغيرا".

وأعلن الفنان حسن الرداد، وفاة والدته السيدة فادية الرداد، 9 يناير الماضي.

ونشر الرداد، صورة له مع والدته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد".

أضاف آنذاك: "مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".