فن ومشاهير

حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان حسن الرداد مساء الأحد، رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة السيدة فادية الرداد.

ونشر "الرداد" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "بحبك يا أحلى حاجة في عمري، اللهم ارحمها وارحم والدي كما ربياني صغيرا".

وأعلن الفنان حسن الرداد، وفاة والدته السيدة فادية الرداد، 9 يناير الماضي.

ونشر الرداد، صورة له مع والدته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد".

أضاف آنذاك: "مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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