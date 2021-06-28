"الموسيقيين" تمنع حمو بيكا وعنبة وموزة من الغناء حتى تصحيح أوضاعهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب هاني شاكر، اليوم الأحد، قرارا بمنع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات أبرزهم حمو بيكا وعنبة.

وجاء نص البيان الذي صدر منذ قليل كالتالي: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، وأحمد موزة.. ويمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".

كان حمو بيكا الشكر قد وجه الشكر لهاني شاكر بعد السماح له الانضمام إلى شعبة المونولوج، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "رسالة شكر واحترام وتقدير لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي الأستاذ هاني شاكر على دعمه الكبير لمغنين ومؤديين المهرجان وإعطاء الفرصة لهم للانضمام لشعبة (المونولوج) لتقنين أوضاعنا داخل نقابة المهن الموسيقية والتحكم في الكلمات والموسيقى وشكر خاص لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية".