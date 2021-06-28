شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون بجوار جيف بيزوس في صورة جديدة.. والأول يشير إلى تعاون محتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمح النجم العالمي دواين جونسون، الشهير بــ ذا روك، إلى تعاون جديد محتمل مع رجل الأعمال العالمي جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، بعد نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، منذ قليل، والتي ظهرا فيها وهما على أحد الشواطئ.

وارتدي جونسون، قميصا يحمل شعار أمازون، في الصورة التي نشرها منذ قليل، وهما أشار بها بشكل غير مباشر، عن تعاون مشترك تجمع الثنائي للحديث عن أمازون، موثقا حديثه بإحدى الروايات المتعلقة بالجامعات والطلاب.

وحرص ذا روك، مؤخرا على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة يظهر من خلالها وهو يحتضن بناته بعد هدايا عيد الأب التي صمموها خصيصًا من أجله وهي عبارة عن رسومات بالألوان.

ونشر ذا روك، صورته مع بناته عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتب: "نزلت إلى الطابق السفلى لأعد لهم الإفطار، وكان لديهم هذه الرسومات المفاجئة في انتظاري على المنضدة، دائماً تذكروا تلك اللحظات السعيدة من الرعاية، يجعلوا قلبي ممتلئًا جدًا"؟، مضيفاً: "بالطبع استغرق الامر 28 ثانية قبل أن يصرخوا من جديد لتناول الخبر المحمص".