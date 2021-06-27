شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يتعاقد على بطولة مسلسل "السفاح" لمحمد صلاح العزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان أحمد فهمى على بطولة مسلسل "السفاح" للكاتب محمد صلاح العزب الذي صرح لـ"الخليج 365" قائلاً: المسلسل يبتعد عن الكوميديا وهو مسلسل من 8 حلقات يخرجها أحمد علاء، وحلقاته مستوحاه من أحداث حقيقية وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأيام المقبلة، كما سيتم اختيار باقى أبطال المسلسل.

يذكر أن النجم أحمد فهمى قد كشف منذ أيام عن البوستر الدعائى الخاص به من فيلم "العارف" المنتظر طرحه فى دور العرض يوم 14 يوليو المقبل، حيث نشر البوستر على حسابه على إنستجرام وكشف عن اسم شخصيته، وكتب قائلاً: "الجحيم لسه مبدأش يا يونس، راضي فيلم العارف 14 - 7 فى السينمات".

ويظهر النجم أحمد فهمى فى الفيلم بدور جديد من ناحية الشكل والمضمون إذ يقدم دور شخص "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى، ويأتى ذلك بعد سنوات من ظهور فهمى بادوار كوميدية سواء فى الدراما والسينما.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.