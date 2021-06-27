شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تسجل أغنيتين الأسبوع المقبل أحدهما باسم "سهوة" كلمات بلال سرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة روبي للغناء بقوة بعد نجاح أغنيتي "حتة تانية" و"قلبي بلاستيك"، وتحقيق نسب مشاهدة عبر يوتيوب، وتحضر حاليًا لأغنيتين جديدتين تبدأ في تسجيلهما خلال الأسبوع المقبل، منها أغنية حصل الخليج 365 علي تفاصيلها وهي "سهوة" من كمات بلال سرور وتوزيع أحمد عادل باسم .

من ناحية أخرى تواصل روبي تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل "شقة 6"، للمخرج محمود كامل، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويبدأ مخرج العمل فى مونتاج ومكساج الحلقات خلال الفترة الحالية استعداداً للعرض.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

ويشارك فى بطولة مسلسل "شقة 6" بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.