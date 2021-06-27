شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تخطيط والد حسام حبيب لتزويج ابنه على شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تسريب صوتي منسوب إلى حسين حبيب والد حسام حبيب، وورد فيه تخطيطه لتزويج نجله حسام من أخرى ولذلك من أجل الإنجاب إضافة إلى التلميح بأن والدة حسام حبيب لا تحب شيرين وتعتبرها من طبقة مختلفة عن الطبقة التي تنتمي لها وغيرها من الأمور الشخصية.

ويبدو أن شيرين وأسرتها تعاملت مع الموقف مثلما سبق وتعاملت مع العديد من الأزمات التي مرت عليها، وهو غلق هواتفها المحمولة، حتى أن حسام حبيب هو الآخر أغلق هاتفه، إضافة إلى والده حسين حبيب الذي أغلق هو الآخر هاتفه.

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب شجعت فتاة كفيفة غنت أغنيتها "لسه فيه أمل"، وسط حالة من إعجاب جمهورها لصوتها الرائع وقدرتها على التغلب على إعاقتها.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو للفتاة الكفيفة وعلقت قائلة: "أنا بحبك صدقيني أنت الأمل وآية من آيات جمال الله في الأرض، ربنا يحميكي، أخدت منك طاقة حلوة أوى محستهاش بقالي كتير، ربنا يسعدك ويفرحك... ويا رب نتقابل".

يشار إلى أن النجمة شيرين عبد الوهاب غنت "لسه فيه أمل" ضمن 6 أغنيات ضمن مسلسل طريقى الذى عرض في 2015، وكان المسلسل تدور قصته حول رحلة فتاة تعيش فى إحدى القرى الريفية ووالدها من أعيان البلد، وتسكن فى سرايا وسط الفلاحين وتعانى باستمرار من القهر والتعرض للظلم الدائم من أفراد أسرتها داخل المنزل بسبب عشقها للغناء، حيث تقوم والدتها بعقابها كلما تغنى داخل المنزل بحبسها فى غرفة الفئران، لأن تقاليد عائلتها وبلدها لا تسمح بذلك.

يذكر أن أحداث المسلسل تقترب من حياة شيرين الشخصية مع بعض الفروق، التى وضعها مؤلف العمل حتى لا يعتقد الجمهور أنها معاناتها الشخصية، حيث جعل نشأتها فى القرى بدلا من أحد الأحياء الشعبية فى القاهرة.