شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يظهر بشكل مختلف.. والجمهور يتساءل: وشك بقي عامل كده ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار المطرب أحمد سعد، الكثير من التساؤلات حول ظهوره الجديد بشكل مختلف وعلى غير العادة، ما دفع الكثير من متابعيه وجمهوره بالتساؤل عن إجرائه لعملية تجميل في وجهه خلال الفترة الأخيرة، بعد التغير الكبير الذ طرأ على شكله في جلسة التصوير الأخيرة التي نشرها منذ قليل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

النيولوك الجديد الذي ظهر به المطرب أحمد سعد، وهو يرتدي ملابس باللون الأسود بالكامل، ويركض اتجاه الكاميرات، دفع الكثير من جمهوره إلى التساؤل وكتابة التعليقات على جلسة التصوير للوصول إلى تأكيد من سعد بإجرائه عملية التجميل او نفي تلك المعلومة، وهو ما تجاهلها المطرب مع جمهوره.



احمد سعد فى احدث ظهور



احمد سعد فى شكل جديد



احمد سعد فى شكله الجديد

وسرعان ما تداول عدد كبير من متابعي المطرب أحمد سعد، جلسة التصوير الجديدة التي نشرها عبر حساباتهم الشخصية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة، لمواصلة التعليق على التغير الكبير الذي طرأ على شكله في جلسة التصوير الجديدة، خصوصاً وأن أخر صور نشرها المطرب عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، كانت منذ أيام قليلة في احدى حفلاته والتي ظهر فيها بشكله المعتاد الذى اعتاد جمهوره على رؤيته به.

التعليق الذي كتبه الفنان أحمد سعد، على الصور التي نشرها والذى جاء كالآتي "شوف شوف كنا فين وبقينا دلوقتي فين، اه صحيح فين ؟؟"، دفع الكثيرين لربطه بالشكل الجديد الذى ظهر به وتأكيد كلامهم بإجرائه لعملية تجميل في الوجه، بينما أكد اخرين على اجراء بعض الفوتوشوب على الصور لظهوره بذلك الشكل الجديد.



جانب من التعليقات على الصور



جانب من التعليقات على صور احمد سعد الجديدة

وعلى جانب آخر، قال أحمد سعد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أنا سعيد بأغانى المهرجانات التي أقدمها لأننى أقدمها بشكل محترم وبشكل يناسبنى وبكلام لا يخجل منه أى فرد في الأسرة، وأكد أنه وجد ظاهرة منتشرة على الساحة الغنائية وهى أغانى المهرجانات، وهذه الظاهرة ناجحة نجاح غير عادى"، مضيفًا: لقيت ابنى يقول كلام لا يصح أحد في عمره يقوله، كلام وحش جدا، فسألته أنت بتقول الكلام ده ليه وهل انت عارف معناه، قالى مش عارف، أنا بسمعه في المهرجانات.



احدى تعليقات الجمهور



جانب من التعليقات على ظهور احمد سعد الجديد

وتابع أحمد سعد: "المهرجانات ممكن تبقى حلوة، ومثلا عبد السلام كان منزل أغانى مزيكا بس بدون كلام وكانت مكسرة الدنيا وبترقص الناس، لذلك قلت أنى آخد المزيكا الحلوة بتاعة المهرجانات وأحط عليها كلمات حلوة".