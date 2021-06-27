شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يطرح أغنية "لو سمحتوا" بتوقيع تامر حسين وعزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لو سمحتوا" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى.

وظهر النجم الكبير هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حيث لفت الأنظار إليه في البوستر الذى شاركه مع متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليكتفى بتشويق متابعيه بكلمة "قريبًا"، بدون الإعلان عن أى تفاصيل جديدة.

ومن ناحية أخرى، كان قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.

وتقول كلمات الأغنية: "وأنت غايب ما باقى غيرك حبايب.. وانت غايب قلبى مثلك كان غايب.. فى غيابك كم أعانى ما بقى لهفه وأغانى.. ولا حبايب وأنت غايب".

وهذا يعتبر التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين وبين الفنان الكبير، ومن المتوقع أن تجمعهما أعمال قادمة مع مجموعة من صناع الموسيقى مثل الفنان شريف صبرى ونور مرشدى وغيرهم.