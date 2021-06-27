شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى ينتهى من تصوير أسبوع في فيلم "العميل صفر" لبيومي فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان أكرم حسنى من تصوير حوالى أسبوع من فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "العميل صفر" وهو من فكرته وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن المقرر استكمال التصوير خلال الأيام المقبلة نظرًا لانشغال أبطاله مؤخرًا بأعمال موسم رمضان.

وتشارك فى بطولة الفيلم الفنانة نيللى كريم، وتظهر نيللى خلال أحداث الفيلم فى دور راقصة ولديها كباريه، ويساعدها في الكباريه الفنان الكوميدى بيومى فؤاد الذى يعمل عطارا في الصباح، وفى الكباريه ليلاً وتتوالى الأحداث.

فيلم "العميل صفر" فكرة أكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ويشارك فى بطولته مع نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخرمن الفنانين.

ويستعد النجم أكرم حسنى، لتكرار تجربة المسرح مرة أخرى بعد مسرحيته "عطل فنى" ويشاركه فى بطولة العرض المسرحى المذيع أحمد أمين والتى تحمل اسم "لما الرجاله تفك" من تأليف جورج عزمى، واخراج خالد جلال، ومقرر البدء في البروفات الأيام المقبلة واختيار باقى فريق العمل، وتحديد موعد العرض في السعودية.

يذكر أن أكرم حسنى خاض تجربة الوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى فى العام الماضي من خلال مسرحية "عطل فني"، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر وتم عرضها في السعودية بموسم الرياض وأيضًا في جدة وحققت نجاحًا كبيرًا.

ويعد هذا العمل الفنى هو التعاون الثانى لأكرم حسنى وأحمد أمين وذلك بعدما قدما سويًا مسلسل الوصية في شهر رمضان 2018، وشارك في بطولته ريم مصطفى وبيومي فؤاد وخالد كمال وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة ومحمد جمعة وعدد من ضيوف الشرف وكان من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.