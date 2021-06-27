كانت تستقبل المعزين في عمر خورشيد.. آخر ظهور لـ"اعتماد خورشيد" قبل رحيلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رحلت المنتجة اعتماد خورشيد، عن عالمنا اليوم الأحد، بمستشفى النزهة الدولي، بعد أن دخلتها لمدة ساعة واحدة، قبل أن تفارق دنيانا بسبب نقص حاد في الأكسجين وفشل في وظائف الرئة، حسب نجلها إيهاب خورشيد.

وكان آخر ظهور لـ"اعتماد خورشيد" قبل رحيلها، حينما التقاها "الخليج 365" في منزلها بمنطقة مصر الجديدة، منتصف يناير الماضي، حيث كانت تستقبل ونجلها "إيهاب"، المعزين في شقيقه الراحل عازف الجيتار عمر خورشيد، بعد نحو 40 عاما على وفاته، بالتزامن مع وفاة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق.

وأقامت اعتماد خورشيد، في سنواتها الأخيرة، مع نجلها إيهاب خورشيد، بعدما تركت منزلها بمنطقة الزمالك منذ رحيل نجلها "حمادة" لتعيش معه، بحسب تصريحاتها لـ"الخليج 365".

اعتماد خورشيد من مواليد 29 أغسطس 1935، أسست شركة إنتاج سينمائي، مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، شاركت في إنتاج عدد من الأفلام.

واشترت اعتماد خورشيد معمل الفنان أنور وجدي عام 1958 وحولته لـ"معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".