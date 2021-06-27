موعد ومكان صلاة الجنازة على المنتجة اعتماد خورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف إيهاب خورشيد، موعد صلاة الجنازة على والدته المنتجة اعتماد خورشيد، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد.

وقال خورشيد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "صلاة الجنازة على والدتي المنتجة اعتماد خورشيد من مسجد السيدة نفيسة مساء اليوم بعد نحو ساعة من الآن".

وتوفيت المنتجة اعتماد خورشيد، بمستشفى النزهة الدولي، بعد أن دخلتها لمدة ساعة واحدة عصر اليوم الأحد، قبل أن تفارق دنيانا بسبب نقص حاد في الأكسجين وفشل في وظائف الرئة، حسب نجلها.

اعتماد خورشيد من مواليد 29 أغسطس 1935، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز شاركت في إنتاج عدد من الأفلام.

واشترت اعتماد خورشيد معمل الفنان أنور وجدي عام 1958 وحولته لـ"معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".