أيامها الأخيرة وسبب وفاتها.. من هي المنتجة المثيرة للجدل اعتماد خورشيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، المنتجة اعتماد خورشيد والتي طالما أثارت جدلا.

خورشيد ساءت حالتها الصحية اليوم، ودخلت إثر ذلك مستشفى النزهة الدولي.

وبعد ساعة واحدة فارقت عالمنا بسبب نقص حاد في الأكسجين وفشل في وظائف الرئة.

وقضت اعتماد أيامها الأخيرة في فندق الباساج بدعوة مجانية من رجل الأعمال السعودي السيد رامز الرشيد مع إشراف طبي خاص.

الدعوة جاءتها تكريما لمشوارها وللدور الذي قامت به لنصرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1967.

فمن هي اعتماد خورشيد؟

- اعتماد خورشيد من مواليد 29 أغسطس 1935.

- أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز.

- اشترت معمل الفنان أنور وجدي وحولته لـ"معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض عام 1958.

- شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، منها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة".

- ومن الأفلام التي أنتجتها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".

- على الجانب الشخصي، تزوجت من أحمد خورشيد والد الفنان عمر خورشيد، لاعب الجيتار الراحل.

- كشفت العديد من الأسرار المثيرة للجدل في حوار لها ببرنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي اللبناني نيشان عام 2012، ومنها أن، رئيس المخابرات العامة الراحل، صلاح نصر أرغم زوجها أحمد خورشيد على أن يطلقها كي يتزوجها هو، كما أرغمه على أن يكون شاهدا على زواجها من نصر.

- كانت تنوي خورشيد إنتاج فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "الشاهدة.. اعتماد خورشيد"، إلا أنها رحلت قبل تنفيذه.