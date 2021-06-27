رجل أعمال سعودي قدّم لها إقامة مجانية بأحد الفنادق.. الأيام الأخيرة في حياة اعتماد خورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف إيهاب خورشيد تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدته المنتجة اعتماد خورشيد، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد.

وقال خورشيد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "قبل نحو أسبوع قدّم رجل الأعمال السعودي السيد رامز الرشيد إقامة مجانية للسيدة اعتماد خورشيد في فندق الباساج مع إشراف طبي خاص، وذلك تكريما لها وللدور الذي قامت به لنصرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1967".

أضاف: "اليوم ساءت حالتها الصحية، ودخلت إثر ذلك مستشفى النزهة الدولي عصر اليوم، وبعد ساعة واحدة فارقت عالمنا بسبب نقص حاد في الأكسجين وفشل في وظائف الرئة".

وكانت المنتجة اعتماد خورشيد قد نُقلت للمستشفى منذ فترة في حالة حرجة، ودخلت بعدها غرفة العناية المركزة، وبعد استقرار حالتها الصحية قرر الأطباء خروجها.

اعتماد خورشيد من مواليد 29 أغسطس 1935، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، شاركت في إنتاج عدد من الأفلام.

وأسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".