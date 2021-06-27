خاص| تفاصيل آخر ساعة في حياة اعتماد خورشيد.. ونجلها يكشف سبب وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف إيهاب خورشيد تفاصيل الساعة الأخيرة في حياة والدته المنتجة اعتماد خورشيد اليوم الأحد.

وقال خورشيد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "والدتي كانت تقيم في أحد الفنادق مؤخرا، ودخلت مستشفى النزهة الدولي عصر اليوم ولمدة ساعة واحدة، قبل أن تفارق عالمنا بسبب نقص حاد في الأكسجين وفشل في وظائف الرئة".

وكانت المنتجة اعتماد خورشيد قد نقلت للمستشفى منذ فترة في حالة حرجة، ودخلت بعدها غرفة العناية المركزة، وبعد استقرار حالتها الصحية قرر الأطباء خروجها.

اعتماد خورشيد من مواليد 29 أغسطس 1935، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز شاركت في إنتاج عدد من الأفلام.

أسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".