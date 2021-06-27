وفاة المنتجة اعتماد خورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن إيهاب خورشيد وفاة والدته المنتجة اعتماد خورشيد اليوم الأحد، وذلك في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

وكانت المنتجة اعتماد خورشيد قد نقلت للمستشفى منذ فترة في حالة حرجة، ودخلت بعدها غرفة العناية المركزة، وبعد استقرار حالتها الصحية قرر الأطباء خروجها.

اعتماد خورشيد من مواليد 29 أغسطس 1935، أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، شاركت في إنتاج عدد من الأفلام.

وأسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما، منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".