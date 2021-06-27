قصر كنسينغتون يعلن رسمياً عن تفاصيل المقابلة القادمة للأمير ويليام والأمير هاري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يونيو 2021 10:50 مساءً - أعلن قصر كنسينغتون في لندن رسميًا تفاصيل المقابلة القادمة التي ستعيد الشقيقين معًا على أرض المملكة المتحدة.

الأميرة ديانا مع ويليام وهاري- الصورة من حساب الأميرة ديانا على إنستغرام



"ديانا" تجمع الأخوين

مع تأكيد الخبر رسميًا من قبل العائلة المالكة، سيحضر دوق كامبريدج ودوق ساسكس يوم الخميس، الأول من يوليو، حفلًا صغيرًا في قصر كنسينغتون في لندن لإزاحة الستار عن تمثال لأمهما الراحلة "ديانا" أميرة ويلز، وذلك بعد عودة "هاري" لوطنه خصيصًا لهذه المناسبة- بحسب ما ذكره موقع "Royal central".

الأميرة ديانا - الصورة من حساب الأميرة ديانا على إنستغرام



في بيان قال متحدث باسم القصر إن "ويليام" و"هاري" سيحضران الحدث الصغير في حديقة سانكن بقصر كنسينغتون وهو المكان المحبب لدى الأميرة الراحلة.

الأميرة ديانا مع ويليام وهاري- الصورة من حساب الأميرة ديانا على إنستغرام



الأخوان وحضور محدود

بسبب القيود المفروضة على التجمعات والأنشطة الاجتماعية، سيكون حفل إزاحة الستار عن التمثال صغير بحضور محدود للغاية.

لن تحضر دوقة ساسكس الحفل، ولم يرِد ذكر لدوقة كامبريدج في بيان قصر كنسينغتون، مما يشير إلى أن الأخوين فقط هما اللذان يمثلان العائلة المالكة.

كما سيحضر الحفل أفراد من عائلة "ديانا" المقربة، جنبًا إلى جنب مع أعضاء لجنة التمثال، النحات "إيان رانك برودلي" ومصمم الحدائق "بيب موريسون".