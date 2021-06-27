أجاي دفجن يستأنف الجدول النهائي لـ Bhuj - The Pride Of India في 28 يونيو

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يونيو 2021 10:50 مساءً - مع عودة صناعة السينما للوقوف على قدميها، من المقرر أن يستأنف "أجاي دفجن" تصوير فيلم Bhuj - The Pride Of India في 28 يونيو الجاري، وسيبدأ الجدول الزمني الأخير يوم غد الاثنين في Film City ، جوريون في مومباي.

أجاي دفجن- الصورة من موقع Bollywood Hungama



الفيلم على وشك الإنتهاء

وبحسب موقع "Bollywood Hungama" فقد تم بالفعل تصوير مشاهد الحرب في الفيلم العام الماضي، والآن سوف يقوم فريق العمل بتصوير بعض مشاهد الحركة. وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فقد ينهون التصوير في غضون يومين.

بوستر الفيلم- الصورة من موقع Bollywood Hungama

"أجاي ديفجن" قائد سرب

سيقوم "أجاي ديفجن" بدور قائد السرب "فيجاي كارنيك"، الذي كان مسؤولاً عن مطار بوج خلال الحرب الهندية الباكستانية عام 1971. كان "كارنيك" وفريقه، بمساعدة 300 امرأة محلية، هم الذين أعادوا بناء مهبط طائرات سلاح الجو الهندي المدمر في بوج في غوجارات، في ما يمكن تسميته لحظة "بيرل هاربور" الهندية.

طاقم الفيلم

الفيلم من كتابة وإخراج "أبهيشيك دودايا" ومن إنتاج "جيني خانوجا"، "فاجير سينغ"، "بوشان كومار"، "كريشان كومار" و"أبيشيك دوديا".