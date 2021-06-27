جينيفر أنيستون تكشف تفاصيل خاصة عن حياتها الشخصية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يونيو 2021 10:50 مساءً - كشفت الممثلة الأمريكية "جينيفر أنيستون" عن تفاصيل من حياتها الشخصية ومن أبرزها خضوعها للعديد من جلسات العلاج النفسي والحفاظ على الإيجابية حتى في الظروف الصعبة.

جينيفر أنيستون مع كلبها- الصورة من حسابها على إنستغرام



"أنيستون" تبوح بسر إيجابيتها

وبحسب موقع "ديلي ميل" قالت "أنيستون": "الوعي بالمشكلة هو الأساس. لقد تعاملت مع الأمر منذ فترة طويلة، ولأنني شخصية معروفة تعرضت لسوء المعاملة، لكن كان عليِّ التعامل مع كل الظروف".

وهناك العديد من الأشياء البسيطة التي تمنح "أنيستون" السلام الداخلي والشعور بالإيجابية، مثل التأمل، الجلوس في الهدوء والاستمتاع بغروب الشمس كل يوم. فهو برأيها، شيء بسيط لكنه يثير المشاعر.

تقول "أنيستون" عن هذا المشهد: "أتمنى أن نتمكن من تجميد الوقت في تلك الساعة السحرية لأن هناك الكثير من استيعاب كل شيء، وتقدير اليوم وما يحدث."

وأضافت: "بالنسبة لي، أنا أتأمل كل يوم وأجلس بهدوء. هذا يكفي. وأي نوع من ممارسة اليوجا هو تأملي."

وفي إشارة إلى صفاتها الإيجابية أكدت "أنيستون" أنها شخص طيب وصديقة رائعة. كما أن كلابها تجلب لها أيضًا فرحة كبيرة.